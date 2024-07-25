نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم صدمة.. تفاصيل أحدث أغاني محمد حماقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفى أصلان.

وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، وألحان احمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم.

وحملت الأغنية الثالثة التى طرحها، اسم "صدمة" من كلمات مصطفى حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان.

وجاء طرح تلك الأغاني بعدما طرح أغنية واكلة الجو التي حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي طرحه مؤخرًا أولى أغنيات ألبوم "هو الأساس" الذي حملت اسم "واكلة الجو" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وتصدرت تريند يوتيوب.



وأغنية "واكلة الجو" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم.

كلمات أغنية واكلة الجو





أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها

والقمر يموت يبقى مكانها

واللي شافها مرة بيدمنها

مايصادفش نوم

وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها

لو مافيش مضايقة أنا هخطفها

خطفة م اللي هتحب تشوفها

مني كل يوم

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار