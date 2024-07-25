نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تتصد تريند "اكس" بعد حلقة أمس من برنامج نجمك مع يارا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند موقع التغريدات وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج نجمك مع يارا والذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد عبر قناة هي.

أبرز تصريحات حورية فرغلي

-دوري في سيما ماجي دكتورة وأول مرة أعمل الدور ده معملتهوش قبل كده ولا حتى دور شبه.

-حظي إن المسلسل والفيلم فيه ساسبنس والمسرحية كوميدي والفيلم التالت دراما وتراجيدي.

-أنا عمري ماقابلت رانيا يوسف قبل كده ومحصلش بيني وبينها أي شغل.

-إلهام شاهين من أقرب الناس لقلبي ووقت أزمتي كانت هي دايمًا بتسأل عليا وبتكلمني.

-كان نفسي أبقى أم، وحصل قبل كده وأتبنيت طفلين وماتوا، كانوا إتنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحاولت أتبناهم وقالولي مينفعش أخدهم معايا البيت عشان لازم أكون متجوزة وممكن أتكفل بيهم، واتكفلت بيهم 6 سنين وبعدين إتوفوا.

-اللي عندهم عيلة وعندهم ولاد دايمًا بيفكروا إزاي يحافظوا عليهم ولما يكبروا ويجوزوهم، وأنا معنديش الحكاية دي ومعنديش العيلة دي وأنا حاسة إني ربنا موفقنيش في الدنيا.

-ربنا عوضني في موضوع مسرحية رابونزل ده ومكنتش متخيلة إن أنا همثل مع أطفال ولا هيبقى جمهوري أطفال.

-والأطفال حافظين الكارتون وعارفينه فمينفعش إن أنا أغلط ولا غلطة.

-إحساس جميل أوي يكون عندك جمهور كلهم أطفال ودي حاجة جديدة بالنسبالي.

-في فترة في الشهر البنات بتحب الشيكولاتة لكن أنا معرفش ليه بحب الخل، أول ما أدخل المطبخ أشربه وبكون مستمعة جدًا وعمري ما أتأثرت بشربه.

جدير بالذكر إنه تنتظر حورية فرغلي عرض مسلسل سيما ماجي، وتدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

يذكر ان يعرض برنامج نجمك مع يارا كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على شاشة قناة هي.