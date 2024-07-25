نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا.. كواليس أغنية أنا بعشقك لميادة الحناوي وبليغ حمدي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات في علاقتهم العاطفية، ومن رغم الرومانسية التي يعيشونها، فالنهاية تكون صادمة بالإثارة عبر القنوات والصحف أو بالأغاني.

ويبرز دوت الخليج الفني حكاية جديدة عن كواليس أغنية أنا بعشقك لميادة الحناوي وبليغ حمدي

ولتبدأ حكايتنا حول أغنية "الحب اللي كان وأنا بعشقك"، والتي غنتهما الفنانة ميادة الحناوي، تلحين بليغ حمدي.

ومن المقرر أن أغنية "الحب اللي كان" كتبها ولحنها بليغ حمدي يوم طلاقه من المطربة الكبيرة وردة،

فعندما اتصلت وردة ببليغ وكان وقتها في أبوظبي وطلبت منه الطلاق فورا، فتحدث بيلغ مع المحامي الخاص به ووكله بأن يطلق وردة.

فيوم طلاق بليغ حمدي من وردة كان يوم حزين جدا عليه، فكان معه العود وظل يؤلف ويلحن في نفس الوقت، وكان يسمعه صديقه جميل مغازي، والذي كان يسمعه ويكتب ما يقوله في ورقة"

فبعد يوم، تحدث جميل مغازي مع بيلغ حمدي، وقال له حلوة الأغنية اللى كنت بتلحنها امبارح، فقال له أغنية ايه؟ وكان قد نسى ما ألفه لأنه كان في حالة يرثي لها يوم طلاقه من وردة، فقال له جميل مغاني أنا سمعتك وكتبت وراك، فطلب بيلغ الورقة وأكل الأغنية ولحنها، وغنتها ميادة الحناوي وهي تعرف أنها لوردة، هي وأغنية أنا بعشقك".

كلمات أغنية أنا بعشقك

أنا بعشقك

أنا كلي لك

أنا عمري لك

يا من ملك روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة

الماضي لك وبكرة لك وبعده لك

أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك

قول، قول يا حبيبي

قول يا ملاك

أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا

أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا

أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا

يا من ملك روحي بهواه، روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة، طول الحياة

يا من ملك روحي بهواه، روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة، طول الحياة

الماضي لك وبكرة لك وبعده لك

ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك

أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك، نارك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك، نارك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك، نارك

قول يا حبيبي، حبيبي قول

قول يا ملاك

أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا

أنا

أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

ده أنا بعشقك أنا، أنا كلي لك أنا

أنا، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا

يا من ملك روحي بهواه، روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة، طول الحياة

يا من ملك روحي بهواه، روحي بهواه

الأمر لك طول الحياة، طول الحياة

الماضي لك وبكرة لك وبعده لك

ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك

أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك، نارك

بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك

بتحبني ولا إنكتب على القلب نارك، نارك

قول يا حبيبي، حبيبي قول

قول يا ملاك