محمد شاهين يثير الجدل ويحظى بتفاعل كبير مع أغنيته الجديدة "الحب بسعر المصنع"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحدثت أغنية الفنان الشاب محمد شاهين الجديدة "الحب بسعر المصنع" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا هائلًا من الجمهور.

تطرقت الأغنية إلى موضوع الحب والعلاقات بطريقة ساخرة ومختلفة، مما أثار جدلًا واسعًا بين متابعي شاهين، فبينما رأى البعض أن الأغنية ذكية وطريفة، والبعض الآخر محمد شاهين دايما متطور.



ورغم هذا الجدل، حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على مختلف المنصات الرقمية، الأمر الذي يؤكد قدرة شاهين على إثارة انتباه الجمهور وتحقيق انتشار واسع.

ويُعد هذا النجاح الجديد تتويجًا لمسيرة الفنان الشاب المتميزة، والتي بدأها قبل سنوات وتمكن خلالها من إثبات نفسه كواحد من أبرز المواهب في الساحة الفنية.



آخر أعمال محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد شاهين أغنية ملعونة المشاعر، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية ملعونة المشاعر

عديت جمايلي معاك

من كُترها اتلخبطت

أعمل إيه تاني معاك

ياللي لجمايلي نكرت

الحلو كله اتنسى

ومعاك عرفت الأسى

ساكت لعل وعسى

ألاقيك في يوم قدرت

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

ولا فاد ملام وكلام

ولا شوفت شي ملموس

انا كان ناقصني علام

ومعاك أخدت دروس

طبعك غريب فيه خلل

وفقدت فيك الامل

امتى اللي مال اتعدل

في طريق وداعنا هادوس

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه