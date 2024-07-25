وليد سامي يعلن عن انضمام إلهام عبد البديع لمسلسل "غموض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن وليد سامي انضمام الفنان إلهام عبد البديع لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة ياسر على ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، انضمام الفنان إلهام عبد البديع لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.

تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، شكله هيبقى جامد، وغيرها من التعليقات.

إلهام عبد البديع تنتهي من تصوير فيلم جبل الحريم



وعلى صعيد آخر، انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي جبل الحريم وهو أول فيلم سينمائي مصري يعتمد على البطولة النسائية دون مشاركة للرجال نظرًا لاعتماده على تسليط الضوء على العديد من القضايا النسائية.

ويشارك في بطولة الفيلم سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، وأميرة العايدي، ونانسي صلاح، وإلهام عبدالبديع، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.



آخر أعمال وليد سامي



ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال إلهام عبد البديع

جدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل عالم تاني وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد

