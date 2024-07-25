نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن محمد شحاته لـ "دوت الخليج الفني": أشارك في ألبوم "الحب" بـ 4 ألحان.. سامو زين أخويا الكبير.. وأحضر سينجل خاص بي (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الملحن محمد شحاته نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة فقد استطاع بألحانه أن يمس قلوب الجمهور ويجعلهم يستمعون لألحانه بكل اهتمام وحب، فقد قام بتلحين العديد من الأغاني الذي إذا ذهب الجمهور إلى اسم ملحنها فسيجدون اسمه وأشاد به الفنان سامو زين وبألحانه معه.

وبعد تحقيقه هذا النجاح الكبير تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن محمد شحاته وكشف لنا عدد الأغنيات الذي شارك بها في ألبوم "الحب" وكشف لنا رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي وأزال الستار لنا عن أعماله المقبلة.

الملحن محمد شحاته

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن كواليس ألبوم "الحب" مع الفنان سامو زين وكم عدد الأغاني التي شاركت بها في الألبوم ؟

مشارك فى ألبوم "الحب" للفنان سامو زين بـ 4 ألحان وهم (الحب، كارثة، القبول نعمه) وأغنية القبول نعمه هنسمعها الأيام دى‎.

الفنان سامو زين في حواره معانا شكر فيك وأشاد بشغلك وألحانك تحب ترد على التصريحات دي بأيه ؟

الفنان سامو زين أخويا الكبير وعشرة عمر وأول فنان سمعنى وصدقنى وبدأت معاه.

سامو زين ومحمد شحاته

بنلاحظ أنه كما شبه الجمهور أنه يوجد مثلث بينكم كيمياء عالية وهو الأغاني اللي بتكون من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحانك وتوزيع وسام عبد المنعم، ايه هو سر الكيميا دي؟

أنا بستمتع أنى أشتغل مع أحمد جابر الشاعر صاحب عمرى ووسام عبد المنعم أخويا الكبير صاحب فضل بعد ربنا.

في الفترة الأخيرة انتشرت تقنية الذكاء الاصطناعي، في رأيك هل تري أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يحل محل صناع المزيكا ؟

الذكاء الاصطناعي قادر أنه يحل محل حاجات أكبر من صناع المزيكا.

الملحن محمد شحاته

يوجد جيل معين بيفضل أغاني الراب والمهرجانات هل من الممكن أن تقدم ألحان لهذا النوع من الأغاني ؟

أنا بحب الراب جدًا وبحب أفكارهم ومعنديش مشكلة أسمع مهرجان فى فرح أو حفلة وبتمنى أقدم كل أشكال الموسيقى.

الملحن محمد شحاته

مَن مِن الفنانين الذي لم تعمل معهم وتريد أن تعمل معاهم؟

أنا أتمنى أن أنا أشتغل مع كل الناس.

ما هي أعمالك المرتقبة؟

إن شاء الله يوجد أغنية جديدة مع الفنان رامى صبرى بعد اغنيه النهايات أخلاق، ويوجد تعاون مع الفنان محمد نور، ومع الفنان أحمد بتشان، ومع الفنان أحمد جمال والفنان جو اشقر، وتعاون مع الفنان فريد، وأيضًا بحضر أغنية سينجل ليا.