أورتيجا يروج عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة "واقف أنا على الشط"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان أورتيجا عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "واقف أنا على الشط"، حيث شارك "أورتيجا" بفيديو له ليكشف عن كلمات الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" واقف أنا على الشط SOON".



تعليقات الجمهور على منشور أورتيجا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، عالمي، دايما متميز، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أورتيجا



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أورتيجا أغنية مفاجأة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية مفاجأة



إيه مفاجأة

كل سنة وانت طيب يالا يا أهبل

كل الحبايب هنا جنبك

قولي مين غيرنا فاكرك

إيه مش فاكرة

راحت غيرها يجي سهلة

كان طمر فيها لو فاكرة

بيها من غيرها والله ما فارقة

اخطر انسان على وش الكون

اورتيجا زي AL CAPONE

إيه عدا اللي جاي بينا يبقى أحلى

عشان كده كله بيتلزق

و اسأل واسمع لو مش بتسمع

لو مش بتحضر تجيبني اكتب علشان تظهر

تجيني تدفع تغني توصل

وكله بفضل ربك بيحصل

بس اللي بدأها يكملها

هى معروفة من أولها

نحزمها نحزمها

ترقص لينا وتفرفشنا

على كيف كيفنا وعلى كيف غيرنا

اللي نقولوا بنمشيه

لو مش عاجبك كلمها

مانت متعود تشكيلها

و انا متعود اكرفها

واسأل لو مش مصدق

بطلع ع التالت وانتشها

من غير ماتشيك بدهشها

اصحا اصحا للي منك.

