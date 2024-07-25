نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم تخطف الأضواء بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





نشرت الإعلامية أسما إبراهيم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام، وظهرت في الصورة وهي تقف أمام حمام السباحة بإطلالة أنيقة ومميزة.

ارتدت أسما إبراهيم جامبوست بتصميم بسيط وأنيق،وشنطة ونظارة شمسية وظهرت وهي تبتسم ببهجة بينما الشمس تسطع خلفها. وبدت الإعلامية في حالة من السعادة والرضا، حيث علقت على الصورة بقولها "يوم جميل".



تعليقات الجمهور على منشور أسما إبراهيم

وفورا من مشاركة الصورة حظيت الصورة بإعجاب الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أثنوا على إطلالة أسما الجذابة وأكدوا أنها تبدو في قمة السعادة والنشاط، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك، قمر، جميلة الجميلات، وغيرها من التعليقات.



ويُذكر أن أسما إبراهيم تعد إحدى الإعلاميات البارزات في الساحة الإعلامية في الوطن العربي، وتقدم العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة على القنوات الفضائية."

