نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "السندباد" تحقق نجاحًا كبيرًا في السعودية وممثلها مصطفى خاطر يخطط لإعادة عرضها في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت مسرحية "السندباد" للممثل مصطفى خاطر إعجاب الجمهور السعودي خلال عرضها المستمر في المملكة منذ فترة.

وقد أشاد الجمهور بالأداء المتميز للممثل الشاب وبالإنتاج المسرحي الراقي، مما دفع خاطر إلى التخطيط لإعادة عرض المسرحية مرة أخرى في مصر في الفترة المقبلة.

وصرح خاطر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أنه سعيد بنجاح المسرحية في السعودية وبالإقبال الكبير للجمهور عليها،



وأرفق بتعليق قال فيه:" شكرا لكل جمهور جده على الحضور الجماهيري الكبير، ويارب تكون عند حسن ظنكم ومنتظرينكم في أبهى البهية يوم ٢٩، ٣٠،٣١،يوليو".



وأضاف:"سوف تعرض في مصر بمهرجان العلمين يوم ٨،٩،١٠ أغسطس".



تعليقات الجمهور على منشور مصطفى خاطر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مصطفى خاطر



وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر على صعيد السينما فيلم رمسيس باريس مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وشارك في بطولة العمل كل من حمدي المرغني، محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، وأخرون، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

