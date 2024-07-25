لأول مرة كليب غنائي يجمع الكينج ونجم الجيل | تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى الكينج محمد منير من تصوير أغنية جديد مع نجم الجيل تامر حسني بعنوان "الذوق العالي"، ويعتبر هذا التعاون الأول الذي يجمعهم معًا، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم،وتوزيع احمد طارق يحيي وإخراج الكليب تامر حسني، وسوف يتم طرحها بعد أيام من الانتهاء من مرحلة المونتاج.

ترويج تامر حسني للحفل

ونشر تامر حسني صورة له عبر انستجرام معلقًا: "مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".

تفاصيل مهرجان العلمين

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد كبير من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي