افتتاح مهرجان «جرش»… بمشاركة كويتية واسعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 08:29 صباحاً - بمشاركة كويتية واسعة، افتتح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس الأربعاء، الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون والآداب تحت شعار و «يستمر الوعد» والذي يقام برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل.

وحمل شعلة بدء المهرجان الشاعر والوزير الأسبق الأردني حيدر محمود في حفل الافتتاح، وبحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وزارات الثقافة في الدول العربية والأجنبية.

وقالت رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في كلمة الافتتاح إن مهرجان جرش يرمز الى عمق تاريخي وحضاري وثقافي لأصالة هذا الوطن وامتداد جذوره وبما نحمل في أعماقنا من أمل لإطلاق فعاليات هذا المهرجان العتيد.

وأكدت على الموقف الأردني العروبي الذي ينطلق من قيم الهاشميين وينحاز للقضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين ودرتها القدس والوقوف مع أهلنا في غزة وما يتعرض له الإنسان والمكان والبشر والحجر من قتل وتدمير وإفناء يعجز عنه الوصف على يد الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة.

وذكرت أنه «لا يمكن أن نتنكر للحياة ونؤمن أن الفن لا يمكن إلا أن يكون حاملا لرسالة الجمال والخير وفضاء لقضية المثقف الفلسطيني في مواجهة الشر والعدوان فقد جاء برنامج المهرجان لهذا العام معبرا عن موقف الأردن الوطني الذي يصب في التعبير عن حيوية الأمة ومقدرتها على اجتراح إبداعاتها للتعبير عن أحلامها وإصرارها على الحياة الكريمة».

ويشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بجناح خاص في المهرجان يفتتح اليوم الخميس مع انطلاق فعاليات المهرجان ضمن الأجنحة المشاركة بهدف التعريف بالثقافة والفنون الكويتية، من خلال تقديم إصدارات ثقافية متنوعة وتقديم عرض حي لحرفة السدو وعرض لوحات فنية لفنانين كويتيين.

كما يشارك في المهرجان عدد من الشعراء والأدباء الكويتيين والفنانين في أمسيات شعرية وعروض ادبية متنوعة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمهرجان جرش للثقافة والفنون.