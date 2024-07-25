شيماء سيف ترد على تصريحات مي كساب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 09:31 صباحاً - ردت الفنانة شيماء سيف عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "على ما قالته عنها الفنانة مي كساب عبر برنامج الراديو بيضحك المذاع علي راديو ٩٠٩٠

ونشرت استوري معلقة : " يابنتي احبك اكتر من كده ايه قلب اختك واضافت :" انتي حبيبتي و اهم و اشطر واحلي ممثلة و مطربة و كوميديانية واتمت :"بحبك "

كانت الفنانة مي كساب تحدثت عن زميلتها شيماء سيف عبر تصريحاتها في برنامج الراديو بيضحك .

وقالت : " شيماء سيف كوميديانة من طراز خاص وخفة دمها مش موجودة ،زيما كان عندنا عمالقة كوميديا زمان ، هي من عمالقة الجيل الموجود .