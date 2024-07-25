نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "إكس مراتي" يحقق إيرادات قياسية في أول يوم عرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات قياسية في أول يوم عرض له في دور السينما. وفقًا للبيانات الأولية، فقد تمكن الفيلم من جذب 2 مليون و105 آلاف و777 جنيهًا في افتتاحيته، متفوقًا على توقعات المحللين والنقاد.

هذا النجاح الساحق يؤكد على قدرة الأعمال العربية على المنافسة على مستوى عالمي، وينذر بموسم سينمائي مثير للغاية في الأسابيع المقبلة.

من المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأيام المقبلة، ما قد يرفع إيرادات الفيلم إلى مستويات قياسية بحلول نهاية أسبوعه الافتتاحي.

قصة فيلم إكس مراتي



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.



أبطال فيلم إكس مراتي

ويشارك في فيلم إكس مراتي بجانب هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل: علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.