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أحمد جودة - القاهرة - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين، تقريرا بعنوان «في ذكرى وفاة الحاوي.. محطات فنية في حياة الفنان فاروق الفيشاوي».



ذكرى وفاه فاروق الفيشاوي

تمر اليومُ ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ الفني بين السينما والدراما والمسرح، فقدم العديد من الأدوار المتميزة والمؤثرة على مدى مشواره الفني.



مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا

وكانت مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي نقطة تحول لفتت الأنظار إليه من خلال موهبته وأدائه المتميز، كما برز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع الفنان عادل إمام.



شارك الفنان الراحل في أكثر من 130 عملا دراميا بين السينما والتلفزيون ويعتبر من أبرز النجوم في الثمانينيات والتسعينيات، وشارك في أدوار كثيرة ومتباينة وجسد دور الملك الفاروق، ودور شحات، وأدوار أخرى عديدة جذبت الكثير من الجمهور إليه.

