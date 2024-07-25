لقاء سويدان: بعد التجربة أدركت إن فرق السن مع حسين فهمي كان كبير جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة لقاء سويدان إن المشاعر لا تعرف السن، ولا الشكل، مشيرة أن فارق السن بينها وبين طليقها الفنان حسين فهمي لم تشعر به، فهو يكبرها ب34 عاما.

تصريحات لقاء سويدان عن حسين فهمي

وأضافت سويدان، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفنان حسين فهمي عندما ارتبطت به، كانت روحه مليئة بالشباب، ولم يظهر علي أي من ملامح السن، قائلة: «كان لذيذ ودمه خفيف، واي مكان نخرج فيه كنا بنرقص، كان باين أصغر من سنة بكثير».

واشارت لقاء، إن 34 سنة هو فارق كبير بين أي زوجين في العمر، حيث أدركت هذا الأمر بعد التجربة، موضحة أنه لو عاد بها الزمن ستقبل الزواج من حسين فهمي ولكن ستضع شروط لهذه التجربة.

وعن وصول أزمتها مع حسين فهمي للمحاكم، أوضحت لقاء سويدان، قائلة: «اللي أنا أهون عليه، يهون عليا، اللي يسمح لحد أنه يأذيكي ويبقى شايفك بتتأذي وساكت أنا مسامحوش».

وأكدت لقاء سويدان، أنها شعرت أنها أخذت حقها الأدبي بعد كسبت قضيتها ضد حسين فهمي، مشيرة: «انا مطلبتش مبلغ محدد، القاضي هو اللي وضع مبلغ تقديري».

مواصفات لقاء سويدان في شريك حياتها

وأشارت لقاء:«ممكن اتجوز حد أصغر مني، ولكن في سن معين، أقصى شئ 10 سنين، ومواصفاته يكون حنين ومتفاهم، ويغير عليا ميغيرش مني، وبيحب السفر، ودمه خفيف، ويكون شبه أحمد عز».

وتابعت: «أنا بقول سني دايما، عندي 50 سنة، واللي يخاف من سني انا مش عايزة ارتبط بيه، وانا علطول بقول سني من زمان، ومينفعش انكر في النص».

تأثير الحسد على لقاء سويدان

وأكدت لقا، أنها مؤمنة بالحسد لكنها لا تخاف منه، والحسد تسبب لها في حوادث سير ووعكات صحية، مشيرة: « أي حد يقولي على حاجة ممكن الاقيها باظت في وقتها».

وأضافت: «بحصن نفسي بالقران والاذكار، والصلاة على النبي، وفي النهاية قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الحذر لا يمنع القدر».