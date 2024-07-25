عمر الشناوي لـ "دوت الخليج الفني": التفاهم هو "الوصفة السحرية" لنجاح العلاقات.. والناس حبت "دينا" و"مالك" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض خلال الفترة الحالية، نجاحًا كبيرًا متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "watch it"، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن، من بينهم الفنان عمر الشناوي، الذي يلعب دور "مالك" زوج "دينا" شيري عادل خلال أحداث المسلسل.

وفي حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، كشف الفنان عمر الشناوي، أحد أبطال المسلسل، عن كواليس دوره في العمل، وكيف تفاعل الجمهور مع علاقة دينا ومالك، وذوق الجمهور الحالي، و"الوصفة السحرية" لنجاح العلاقات في رأيه، وأشياء أخرى وإلى نص الحوار:

حدثنا عن دورك في مسلسل "الوصفة السحرية"؟

تحمّستُ جدًا لدور مالك في "الوصفة السحرية" لأسبابٍ عديدة، أولها أنّ السيناريو كان مكتوبًا بشكلٍ رائع، والشخصية نفسها جذبتني، فهي شخصية بسيطة وكوميدية في نفس الوقت، وشعرتُ أنّني قادر على تجسيدها بشكلٍ جيّد، وكنت سعيد بالعمل كله، وحبيت اشتغل عليه.

كيف تفاعل الجمهور مع علاقة دينا ومالك في المسلسل؟

الحمد لله، لاقت علاقة دينا ومالك إعجابًا كبيرًا من الجمهور، وكانوا سعداءً برؤيتهما معًا، والناس حبت علاقتهم ودي حاجة كويسة الحمد لله.

كيف ترى ذوق الجمهور في الوقت الحالي من حيث نوعية الأعمال الدرامية التي يفضلها؟

ذوق الجمهور متغيّر دائمًا، ومن الصعب التنبؤ بما يفضّله في كل فترة، أحيانًا يميل الجمهور للأعمال الشعبية، وأحيانًا أخرى للأعمال الاجتماعية، وربما يميل للدراما في فتراتٍ أخرى، لكنّ الحمد لله، حقّق مسلسل "الوصفة السحرية" نجاحًا كبيرًا، وهذا دليل على أنّ العمل كان جيّدًا وجذب انتباه المشاهدين.

ما هي أهمّ النصائح التي يمكن أن نأخذها من الكتب؟

الكتب مليئةٌ بالنصائح والقصص والتجارب التي يمكن أن تفيد الشخص في حياته، سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، لكن يجب الحذر لأن الكتب ممكن أن تفيد الشخص في حياته وأحيانًا ممكن أن تضره.

ما هي "الوصفة السحرية" لنجاح أيّ علاقة زوجية في رأيك؟

أعتقد أنّ "الوصفة السحرية" لنجاح أيّ علاقة زوجية هي التفاهم، فدون التفاهم، تصبح العلاقة عرضةً للخلافات والمشكلات.

هل واجهت صعوبة في تجسيد شخصية مالك؟

لم أواجه صعوبة كبيرة في تجسيد شخصية مالك، فهي شخصية بسيطة ولايت كوميدي وبتحكي عن العلاقة بين الزوجين في أول سنة من الزواج وهذة الشخصية قابلتها كثيرًا في حياتي وكان سهل عليا إني أقدم الدور، ولم تتطلب الشخصية مجهودًا كبيرًا في الاستعداد لها، واعتمدتُ على السيناريو ورؤية المخرج لتقديمها بالشكل المطلوب.