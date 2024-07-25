نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. القومي للسينما يحتفل بذكري ثورة 23 يوليو بفعاليات مشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بمكتبة مصر العامة بالدقي احتفالية عرضًا سينمائيًا بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة بالدقي.

تفاصيل الاحتفالية

افتتح الاحتفالية سعادة السفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء مكتبات مصر العامة بكلمة تحدث فيها عن ثور يوليو المجيدة وكيف كانت نتائج تلك الثورة علي التغيرات الثقافية والإجتماعية بالمجتمع وأعلن سعادته الكبيرة عن بدء الأنشطة الثقافية السينمائية المشتركة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، تلي ذلك كلمة مدير التصوير د.حسين بكر وتحدث فيها عن هذه المناسبة الغالية علي الشعب المصري وكيف تحولت الثقافة والفنون وأخدث شكل قومي يحمل الهوية المصرية في الفترة مابعد ثورة يوليو.

فيلم “4 أيام مجيدة”

عرض خلال الإحتفالية فيلم “4 أيام مجيدة” للمخرج صلاح التهامي والذي يعرض لقطات تاريخية حية وتوثيق لتغيير مجري النيل أثناء بناء السد العالي و(فيلم معبد ابوسمبل )للمخرج سعد نديم ويرصد من خلال أحداثه معبد ابو سمبل قبل نقله لموقعه الحالي بعد تحويل مجري النيل، ويعتبر بناء السد العالي أحد النتائج الإيجابية لثورة 23 يوليو المجيدة.

د.هبة حمزة



قدمت الإحتفالية وأدارت الندوة د.هبة حمزة وعقب عرض الأفلام تحدثت الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي النقد الفني عن الفنون والثقافة في الفترة من بعد الثورة كما دعت الطفل الموهوب براء لزيارتها بمكتبها بأكاديمية الفنون والأطلاع علي الكتب بمكتبة معهد النقد الفني بالأكاديمية كما تحدث الناقد السينمائي أحمد سعد الدين عن جماليات الصورة بالأفلام المعروضة وناقش مع الجمهور المشاهد الحية لتغيير مجري النيل ومن جانبها تحدثت د.هبة حمزة عن لحظات رصد لحظات تغيير مجري النيل وكيف إنه تم الإعداد لتصوير ذلك الحدث قبلها بـ 12 يوم حيث أن تصوير هذه الأحداث لا يحتمل الخطأ.

وقد أشار د.حسين بكر إلي حرصه الدائم علي المشاركة بالفعاليات الخاصة بالمناسبات الوطنية وذلك بعرض كنوز المركز القومي للسينما من تراث مصر السينمائي الذي تتجلي فيه عظمة التاريخ المصري.وذكر أن المركز مستمر في عرض كنور تراث المركز السينمائي وذلك حتي تتعرف الأجيال الجديدة علي أحداث ووقائع عاشها المصريون ولم يشاهدها الشباب الجدد.

الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي

جدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما.يشرف علي الفعاليات الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.