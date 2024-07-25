قصور الثقافة تختتم أسبوع "المرأة بين الثقافة والفنون" بدمياط

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد نادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة، الأربعاء، ختام فعاليات ورش الأسبوع الثقافي "المرأة بين الثقافة والفنون"، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وأقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني نتاج الورش الحرفية والتراثية، التي أقيمت طوال فترة الأسبوع، في مجال المكرمية، السجاد اليدوي، الخيامية.

وأوضحت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة أن الورش التدريبية الحرفية خلال الأسبوع الثقافي تعد حرفا تراثية ذات إبداع وروح مصرية. وأشارت إلى أن أغلب المتدربات من صغيرات السن، معربة عن سعادتها بنتاج الأسبوع.

عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية

وشهدت الفعاليات عرضًا فنيًا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم، وقدمت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية، وأغاني زمن الفن الجميل، منها "يا أغلى اسم فى الوجود، مستنياك، يا حبيبتي يا مصر، ع اللي جرى، عظيمة يا مصر، جانا الهوا، هوا يا هوا، قابلت كتير، سواح، أنا هنا يا ابن الحلال".

وفي الختام قامت د. دينا هويدي، د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط بتكريم سعيد جمال الدين المدير التنفيذي لنادي المستقبل الرياضي نيابة عن مجلس إدارة النادي برئاسة د. أمر الله أحمد البساطي، وبحضور ياسر رجب عضو مجلس الإدارة، تقديرا للتعاون في استضافة فعاليات الأسبوع الثقافي.

المرأة بين الثقافة والفنون

الأسبوع الثقافي "المرأة بين الثقافة والفنون" نظمته الإدارة العامة لثقافة المرأة، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

وتأتي الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال أشهر الصيف ومنها مشاركتها الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، بخلاف الاستعداد لانطلاق العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات المقدمة للرواد بقصور الثقافة بالمحافظات.