محمد ممدوح يكشف عن وظيفته قبل دخول عالم التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ممدوح عن وظيفته فبل دخوله لـ عالم التمثيل، وقال خلال لقاءه مع رؤيا مصر: "اشتغلت حاجات كتير منها نقاش ودفاف ومحامي 3 أسابيع تحت التدريب واطردت، واشتغلت في مطعم ".

فيلم “إكس مراتي”

ومن ناحية أخرى، احتفل محمد ممدوح يوم الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد " إكس مراتي" والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم إكس مراتي



فيلم إكس مراتي، من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، والتي تملك بيوتي سنتر ضمن الأحداث، فيما يقدم محمد ممدوح دور رد سجون وزوج أمينة السابق، والعمل من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا وخالد كمال ومصطفى غريب وعلي صبحي، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني وإنتاج أحمد يوسف.