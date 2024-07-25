نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور عربي.. مهرجان جرش ينطلق محتفيًا بالأردن وفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت تحت الرعاية الملكية السامية أمس الدورة الثامنة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور عربي وأجنبي، واهتمام هذا العام بكون المهرجان شكّل سالة الأردن للعالم من خلال الثقافة والفنّ تجاه فلسطين.



وحضر حفل الافتتاح دبلوماسيون وفنانون عرب وأجانب، حيث رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني،

حفل الافتتاح، موقدًا شعلة "جرش" التي حملها وسار بها شاعر الأردن حيدر محمود، في رمزية واضحة لأهمية الشعر والثقافة في المهرجان.

وزيرة الثقافة هيفاء النجار



واشتمل الحفل على كلمة لوزيرة الثقافة هيفاء النجار رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وكلمة لرئيس بلدية جرش أحمد العتوم، حيث أكّدا أهمية المهرجان، كونه عنوانًا ثقافيًّا وإنسانيًّا هذا العام، ويحمل رسالة الاردن إلى العالم.

تفاصيل حفل الافتتاح



واستهل حفل الافتتاح، الذي أدارت فعالياته الإعلامية رندة كرادشة والفنان عاكف نجم، بفقرة السلام الملكي الذي أدّته أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى، حيث تابع الجمهور عددًا من الفقرات الفنية في حفل الافتتاح، منها: مغناة "مملكة الحضارات" من إنتاج مهرجان جرش للثقافة والفنون، وكلمات الشاعر حيدر محمود وألحان وتوزيع الموسيقار المصري أمير عبدالمجيد، وغناء الفنانين: محمد الحلو، مروه ناجي (مصر)، ونداء شرارة، ورامي شفيق (الأردن).

وتواصل حفل الافتتاح بالسردية التاريخية (مملكة الزمن.. ويستمر الوعد)، من تأليف مفلح العدوان وإخراج ناجي سلامة، ليكون الجمهور مع مغناة (ملك القلوب) من إنتاج مهرجان جرش للثقافة والفنون، وكلمات الشاعر علي الفاعوري، وألحان وغناء الفنانة روز الور، وتوزيع المايسترو محمد عثمان صديق.

مغناة "موطن عبد الله"



وقُدّمت كذلك مغناة (موطن عبد الله) من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي والحان وتوزيع الفنان أيمن عبدالله وغناء الفنانة ديانا كرزون.



كما اشتمل الحفل على أغنية “أرخت عمان جدائلها” من كلمات الشاعر حيدر محمود وألحان الموسيقار الراحل جميل العاص وغناء الفنانة مروة ناجي من مصر.



عمر العبداللات

وغنى الفنان عمر العبداللات عددًا من أغانيه الوطنية، تلاه عرض للفرقة الاستعراضية (رف) للفنون الأدائية،

كما قدّمت أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى بقياده المايسترو محمد عثمان صديق فقرة الختام.



وبذلك انطلقت هذه الدورة من دورات مهرجان جرش لتحمل هذا العام شعار "ويستمر الوعد"، حيث ارتأت إدارة المهرجان أن تكون دوره احتفائية بغزة وفلسطين، وفي الوقت ذاته تحتفي بالمنجز الوطني الأردني الفكري في أكثر من مجال.



وحظي المهرجان بحضر لافت في حفل الافتتاح، وحضور للجالية العربية، حيث يتنوع حضور الفرق الفلكلورية العربية والأجنبية طيلة المهرجان، إضافةً إلى حضور أكثر من فرقة فلسطينة، كما جاء البرنامج الثقافي والفني للمهرجان حافلا بندوات وقراءات شعرية وسردية، وحضور كبير للشعراء العرب.



وقد عبرت إدارة "جرش "عن احترام المهرجان للوضع القائم في غزة، حيث تمّ إغلاق باب المسرح الجنوبي للمهرجان هذا العام، واستعيض عنه ببرنامج ثقافي وفني مكثف في المسرح والتشكيل والآداب وغيرها كمساحة للتعبير الفكري والثقافي والفني في الساحة الرئيسة بجرش وفي المركز الثقافي الملكي بعمان وفي المحافظات وعدد من الهيئات الثقافية والفنية الشريكة في البرنامج الثقافي للمهرجان.