نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير في انطلاق مهرجان "أهالينا" بالبداري بحضور نائب رئيس قصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط إقبال كبير من أهالي قرية قاو النواورة بمركز البداري بمحافظة أسيوط، انطلقت الأربعاء أولى فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقرية لمدة يومين ضمن برامجها الصيفية المكثفة بجميع المحافظات.

وافتتح فعاليات المهرجان الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري نائبا عن محافظ أسيوط، بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من المبدعين وأعضاء مجلس النواب ومسئولي الثقافة والتربية والتعليم.

وأكد "ناصف" الأولوية التي تحظى بها المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وخاصة في صعيد مصر في برامج وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر التوعية والقيم عبر الثقافة والفنون، مشيرًا أن لمبدعي مصر دور كبير في دعم هذه البرامج، وأعرب نائب رئيس الهيئة عن سعادته بالإقبال الكبير من أبناء القرية على فعاليات المهرجان وبالمواهب التي رآها، مؤكدا أن مشروع أهالينا سينطلق بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تدشينه في محافظة الشرقية بمدينتي ههيا وبلبيس.

من جهته أكد رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أن البرنامج يعزز دور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية للشباب والأطفال من خلال قوافل التنوير والفعاليات المتنوعة التي تشهدها.

بدأت فعاليات الاحتفالية بفقرة استقبال على أنغام المزمار قدمته فرقة القوصية للآلات الشعبية، وتفقد الحضور ورش الأشغال الفنية لفناني قصور الثقافة في مجال إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، الرسم التعبيري، إلى جانب معرض ومنفذ بيع إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة

وعلى المسرح استهلت الفعاليات بالسلام الوطني وقدمها الشاعر ماهر مهران، وشهدت عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، أعقبته محاضرة تثقيفية بعنوان "التراكم الحضاري لمصر" للدكتورة أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، وتحدثت عن الحضارة المصرية عبر العصور وعن صلابة وقوة الإنسان المصري، كما تحدثت عن تاريخ البداري وأسبقيتها الحضارية وعن نضال أهل قرية قاو النواورة في التاريخ الحديث ومساهماتهم المؤثرة، وقدمت الشكر لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة للاهتمام بالوصول بالخدمات الثقافية لأبناء الصعيد. إلى جانب ذلك قدم عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية قدمت خلالها باقة من المقطوعات التراثية.

عرض لفريق كورال أطفال

وتضمنت الفعاليات عرضًا لفريق كورال أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بنات بقاو النواورة وقدموا استعراضًا بعنوان "أحلى بلاد الدنيا بلادي" و"إيد لوحدها"، أعقبها عروض مواهب القرية وقدموا باقة متنوعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الوطني.

أمسية شعرية

كما أقيمت أمسية شعرية شارك بها نخبة من المبدعين الأدباء ومنهم الأديب والناقد عبد الحافظ بخيت مدير عام النشر الأسبق بالهيئة ورئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج والشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادى أدب القوصية والأديبة د. هند محسن والشاعرة سناء عبد الوهاب والشاعر محمد أبو زيد.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن.

جاء ذلك بحضور نشوي رائف، د. ناصر عثمان عضوا مجلس النواب، الأديب نعيم الأسيوطي، ربيع مكي مدير الإدارة التعليمية بالبداري، طلعت خير الدين موجه التربية الفنية بالبداري، د. جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد، محمود أنور مدير عام الإعلام، صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، ومن المقرر أن تقام فعاليات اليوم الثاني للمهرجان مساء اليوم وتأتي ضمن برامج ومبادرات صيفية مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.



