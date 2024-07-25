نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جدل تكريم أحمد آدم".. محمد رياض ضيف إيمان أبوطالب على الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة المقبلة.

تصريحات محمد رياض



وتأتي الحلقة الخاصة والاستثنائية من برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، قبل أيام من افتتاح الدورة الجديدة لمهرجان المسرح القومي، وقال رئيس الدورة، إن العمل يجرى على قدم وساق، من أجل إنهاء ترتيبات حفل الافتتاح بعد أيام، موضحا: مبنامش ببقى متوتر وخايف على كل حاجة متبقاش مظبوطة.



كما رد رياض عن الجدل المثار بشأن تكريم الفنان القدير أحمد آدم، قائلا: لو أنا عايز أكرم إسماعيل ياسين هقول أصل طول عمره بيشتغل مسرح خاص

وكشف الفنان محمد رياض، أن المهرجان أنتج فيلما عن الفنانة القديرة سيدة المسرح سميحة أيوب، على أن يتم عرضه عبر تليفزيون الحياة، مضيفا: هنعرض الفيلم على قناة الحياة هنا.. أنا بشكر قناة الحياة، عشان السنة اللي فاتت كانت معانا في الافتتاح والختام.. هي قناة كبيرة.



وكشف رياض أيضًا، كواليس تأجيل حفل افتتاح المهرجان، والعروض التي ستقدم خلال أيام الدورة، موضحا: هنقدم الأراجوزة والعدودة اللي هي المعددة.. كل الحاجات الخاصة بالمرأة.

تفاصيل برنامج “بالخط العريض”



يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساءا، على شاشة تليفزيون الحياة.