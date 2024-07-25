نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كريم يخطف الأنظار بأحدث ظهور له وهذه تفاصيل فيلم The Gunslingers في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم المصري العالمي محمد كريم عن سعادته بمشاركته بفيلمه الجديد الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في هوليود،

حيث شارك "محمد" جمهوره بصور من كواليس فيلم الـ Western Cowboy، الجديد The Gunslingers من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بتعليقًا قال فيه:" سعيد جدًا إني ذبصور فيلم كبير وقوي ودور جديد على أي ممثل عربي والأهم إني فخور إني قدرت أعمل بطولة في هوليوود وتحديدًا من نوعية الأفلام Western والـ cowboys".

تعرف على تفاصيل فيلم الـ Western Cowboy

الـ Western Cowboy، الجديد The Gunslingers، يلعب بطولته كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف والنجم المصري محمد كريم، وهو الفنان الذي وصف بأنه أول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطوله رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba والذي يعرض في 2025.



تفاصيل شخصية محمد كريم بفيلمه الجديد



وفقًا لموقع IMDB، يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياه أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الخامس في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ومن المعروف أن كريم دؤوب ويختار أدواره بعناية في هوليوود ودائمًا حريص علي إظهار صوره العرب بأفضل صورة في هوليوود.

أبطال فيلم The Gunslingers

فيلم The Gunslingers، يشارك في بطولته ايضًا Heather Grahamو Scarlet Stalloneو Bre Blairو Laurie Love Randall Batinkoffو CooperBarnesو Ava Monroe Costasmandylorو jeremy kent jackson.

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle".

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.

