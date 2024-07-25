يا حرام معلش .. كارمن سليمان تطرح أغنية جديدة على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 04:32 مساءً - كشفت الفنانة كارمن سليمان عن طرحها أغنية جديدة تحمل اسم "يا حرام معلش"، اليوم الخميس، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت كارمن البوستر الدعائي للأغنية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "يا حرام معلش، تاني أغنية من ميني ألبوم يوم الخميس الساعة 7 مساءً على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

وطرحت كارمن سليمان، مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية "حبايب قلبي" على يوتيوب بطريقة الفيديو كليب، على أن تطرح باقي أغنيات الميني ألبوم خلال الأيام المقلبة على التوالي.

أغنية "حبايب قلبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، ومن إنتاج مصطفى جاد.