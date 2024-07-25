السيرك القومى يبهر زوار مهرجان العلمين  للعام الثانى 



القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير احمد الشافعى فى مهرجان العلمين حيث

تألق نجوم السيرك القومى

بقيادة الفنان وليد طة في مهرجان العلمين الدولى للعام الثانى على التوالي.

شهد مهرجان العلمين، المقام بمدينة العلمين الجديدة فقرات ممتعة للسيرك القومي المصري ضمن فعاليات مهرجان العلمين التى تشارك فيه وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فقرات السيرك القومى

قدم السيرك القومى اجمل واروع وامتعة فقراته الممتعة منها المطبخ الصيني الأطواق والسيف والخنجر، وتدوير الأطباق.



و استعراض شارلي شابلن، ثم استعراض الحبل الشقى الذي شارك فيه أطفال العلمين.



كما قدم السيرك القومى في مهرجان العلمين فقرة البسكلتة، واستعراض المهرجين الثلاثة والذين قدموا الهدايا للأطفال، كما قدم السيرك القومى فقرة الكراسي .

كما أبهر فقرة الساحر الجمهور وفي ختام البرنامج قدم السيرك استعراضا راقصا شارك فيه فنانو السيرك، بالإضافة للأطفال من أبناء العلمين الجديدة.

ويأتي مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

السيرك القومى في مهرجان العلمين

السيرك القومى في مهرجان العلمين

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور وفعاليات السيرك القومي، تحت إشراف الفنان محمد احمد على مدير شعبة العلمين

مهرجان العلمين

ويمثل مهرجان العلمين، فرصة رائعة لعرض ثراء الثقافة المصرية وتنوعها، وتنشيط للسياحة وتدعيم لمصر كوجهة ثقافية عالمية نظرًا للدور الهام الذي تلعبه السياحة الثقافية والتي تُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار ستة أسابيع، خاصة جناح الحرف التراثية من منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وتقام الفعاليات والأنشطة بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي، حيث يضم برنامج الفعاليات هذا العام أكثر من 120 فعالية متنوعة تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية

وممشى العلمين السياحي