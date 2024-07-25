الأدب والسينما وعلاقتهما بثورة يوليو ضمن أنشطة قصور الثقافة بأسوان

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدم فرع ثقافة أسوان عددا من الفعاليات احتفالا بالذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة.

الأدب والسينما ووعلاقتهما بثورة يوليو

وعقد نادي الأدب لقاء بعنوان "الأدب والسينما ووعلاقتهما بثورة يوليو"، أداره الشاعر محمد المصري، وشارك به الكاتبان نبيل يونس ومصطفى عواض.

استهل "يونس" اللقاء بحديث عن الأعمال الأدبية والدرامية التي وثقت أحداث الثورة كالأناشيد والأغاني الوطنية التي كُتبت أثناء وبعد الثورة، وكذلك الأفلام السينمائية التي تناولت الكثير من القضايا كالرأسمالية، التفاوت الطبقي، والقضايا العمالية، ومنها فيلم صراع في الوادي، باب الحديد، ودعاء الكروان وغيرها.

مدى تأثر الدراما بأحداث الثورة

وتواصل اللقاء بحديث عن مدى تأثر الدراما بأحداث الثورة، أوضح خلاله الكاتب مصطفى عواض أن الثورة ساعدت على تشكيل شخصية الشعب من جديد، فظهرت الكثير من الأفلام التي تناولت فترات مهمة في حياة المصريين منها فيلم عودة الابن الضال، رد قلبي، الأرض وغيرها.

أما على المستوى الأدبي، أشار أن الثورة غيرت من مستوى الوعي الأدبي والفكري للشعب بشكل كبير، خاصة بعد أن بدأت القاهرة تستقبل وفودا من أصحاب الأقلام الإبداعية الذين اهتموا برصد الصراع الطبقي ورفض الظلم، كالعقاد والمنفلوطي وطه حسين وغيرهم من الأدباء، كما أن هناك عدد كبير من الشعراء خصصوا كتاباتهم للحديث عن الثورة كصلاح جاهين.

وأضاف أن كتاب "عودة الروح" لتوفيق الحكيم يعد واحدا من أهم الكتب الأدبية التي استلهم منها الضباط الأحرار، الروح الوطنية من أجل القيام بالثورة وبالتالي نهضة الأمة من جديد.



واختتم حديثه كاشفا رؤية ثروت عكاشة حول تأسيس قصور الثقافة، والتي بظهورها تغيرت الكتابات الأدبية وبرزت مصطلحات جديدة في الكتابة كالاشتراكية، والعدالة الاجتماعية، وغيرها.

حفل لفرقة أسوان للموسيقى العربية

وفي سياق متصل أقام الفرع برئاسة يوسف محمود، حفلا لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد موسى، وقدمت خلاله بباقة من الأغاني الوطنية منها "تعيشي يا بلدى، يا بيوت السويس، رجالة ولادك، يا أغلى اسم فى الوجود، وأغلى وطن"، كما شهد الحفل عرضا فنيا لفريق العقاد لكورال الطفل، تغنى خلاله بعدد من الأغنيات نالت إعجاب الحضور منها "مكتوبلي أغنيلك، علمونا في مدرستنا، فيها حاجة حلوة، وإن كان على القلب"، بقيادة المايسترو محمود محرم.

وشهدت الفعاليات المنفذة ضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، ورشة تصميم لوحات ذات طابع وطني بقصر ثقافة العقاد، تلاها ورشة حكي للتعريف بمفهوم الثورة، هذا بجانب فقرة إنشاد ديني لفرقة "الصفا" تضمنت مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية بقيادة المنشد حازم جمال.

