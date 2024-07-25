عزة مجاهد وطاهر أبو ليلة يكشفان تفاصيل فيلم توب ترند T.T

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف نجوم وصناع فيلم توب ترند T.T عن إستئناف تصوير العمل مجددًا المتبقي له يومين للإنتهاء منه ورفع شعار الفركش، وذلك بعد فترة من التوقف إستمرت لمدة عامين، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائى قريبًا.

تصريحات أبطال فيلم توب ترند T.T

حيث أكد مخرج العمل محمد جمال الحديني بأن الفيلم أوشك على الإنتهاء من تصويره بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرًا، بأن الجهة المنتجة تكتموا على تفاصيله إلى أن جاء القرار من الجهه التنفيذية المسؤولة عن التوزيع لهما للإشارة بالضوء الأخضر لظهوره إلى النور، موضحًا، بأنه آنذاك يعكف على اللمسات النهائية من مرحلة المونتاچ والمكساچ والموسيقى التصويرية والألوان والجرافيكس، ومن المقرر أن يعرض العمل عقب الإنتهاء من جميع التفاصيل ويصبح جاهزًا للعرض في السينمات قريبًا.

وأعرب بعض نجوم هذا العمل الذى انتهت مشاهدهم له عن مدى سعادتهم وامتنانهم بظهور هذا الفيلم إلى النور، مسترسلين حديثهم؛ ببعض لقطات من كواليسه لهما وباقى كاست هذا العمل من قبل، لا سيما، بأن البداية الحقيقية تعد للبصمة السحرية من خلال الرؤية الإعلامية والصحفية معًا لكى تصل إلى الجمهور بسهولة ويسر، بالإضافة، إلى وصفهم على ألسنتهم عن مدى إعجابهم وإراءهم بالعمل وذلك في هذه السطور التالية:

وفى هذا الصدد، أكد المطرب الشعبى شحتة كاريكا بأنه لثالث مرة يظهر بصفة ممثل فى عمل فنى بعد فيلمى «4 كوتشينة، 8%»، ولكنه لم يستطيع أن يفتقد مهنته الحقيقية كمطرب شعبي له شعبية كبيرة لدى الجمهور فهو أيضًا يقدم داخل أحداث هذا الفيلم الشخصيتين معًا.

وأضاف كاريكا بأنه سيطلق أغنية جديدة داخل أحداث الفيلم حيث تستخدم كأغنية دعائية وترويجية للعمل وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

ومن جانبه، كشفت النجمة عزة مجاهد بأن فكرة هذة الحدوتة تواكب جيل الشباب من هذا العصر، فهو تيمه شعبية ذات طابع كوميدي مشجعه علي المشاهدة، مضيفه، بأن من أهم ما يبرز نجاح هذا العمل هو وجود نخبة من النجوم الكوميديان الذين يحتلون مرتبة ومكانه كبرى داخل قلوب الجمهور، واصفه، بأنهم توليفة وخلطه فريده الصنع حيث أنهم يدركون سيكولوجية المتفرج فهم يقدمون جرعة كوميدية قادرة على جذب المشاهد بالسهل الممتنع.

واختتم الفنان طاهر أبو ليلة بأن هذا العمل تجربة ممتعة للغاية وبها كل أشكال الكوميديا، فالحدوته التى كتبها السيناريست أحمد أنور مشوقة، كما أنها مع وجود كوكبة من النجوم التى تجعله متحديًا لنفسه ليكون قادر علي أن يظهر لمساته الفنية الجديدة التى تظهر على الشاشة الفضية لأول مرة بهذه الصورة.

أحداث فيلم توب ترند T.T

وتتمحور أحداث فيلم توب ترند T.T في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول مجموعة من الشباب يتعرضون للعديد من المشاكل الإجتماعية التي تواجهنا هذة الأيام، بسبب الإستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، وأيضًا بعض الأشخاص الذي يبحثون عن الشهرة بواسطة التريند وغيرها.

وجدير بالذكر بأن فيلم «توب ترند T.T» هو إنتاج مشترك بين شركتي الشاهد للإنتاج الفني والتوزيع ووايت باك تو باك للإنتاج والتوزيع السينمائى، وهو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم مصطفى أبو سريع، عزة مجاهد، مروة عبد المنعم، أحمد سلطان، شحتة كاريكا، طاهر أبو ليلة، نور الكاديكى وآخرين وعدد من الشباب وعلى رأسهم: هايدي سليم، محمد السويسي، برلنتي فؤاد الباشا، برلنتي عامر، الشوبكشي، فيفيان، ميدو فايز، محمد ناصر طوبال، نبيل عوض وغيرهم، وهو قصة محمد جمال الحديني وسيناريو وحوار أحمد أنور ومدير التصوير أحمد عبدالمنعم وإشراف فني عام ومنتج مشارك ومنفذ محمد حمزة ومدير إنتاج شعيب ياسين ومستشار إعلامي حسام صلاح وموسيقى تصويرية معتصم الأسيوطي وإخراج محمد جمال الحديني.