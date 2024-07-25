نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سبب طلاق لقاء سويدان وحسين فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة لقاء سويدان خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن الحب وإن المشاعر لا تعرف السن ولا الشكل، مشيرة إلى أن فارق السن بينها وبين طليقها الفنان حسين فهمي لم تشعر به.

وأضافت سويدان: حسين فهمي كانت روحه مليئة بالشباب، ولم تظهر عليه أي من ملامح السن، كان لذيذ ودمه خفيف، وأي مكان نخرج فيه كنا بنرقص، كان باين أصغر من سنه بكثير.

وأشارت لقاء إلى أن 34 سنة هو فارق كبير بين أي زوجين في العمر، حيث أدركت هذا الأمر بعد التجربة، موضحة أنه لو عاد بها الزمن ستقبل الزواج من حسين فهمي ولكن ستضع شروطا لهذه التجربة.

وأوضحت سويدان رأيها في وصول أزمتها مع حسين فهمي للمحاكم، قائلة: اللي أنا أهون عليه، يهون عليا، اللي يسمح لحد أنه يأذيكي ويبقى شايفك بتتأذي وساكت أنا مسامحوش، أنا مطلبتش مبلغ محدد، القاضي هو اللي وضع مبلغ تقديري.

أعمال لقاء سويدان الفترة الحالية

ومن ناحية اخري، يعرض للقاء سويدان حاليًا مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة dmc ومنصة watch it، تجسد شخصية سيدة متحررة عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهي أم لطفلة وشقيقة الفنان إسلام جمال، تدور أحداث العمل في مجمع سكني يضم معظم الشخصيات الرئيسية، وتحدث مواقف عديدة بينهم في إطار اجتماعي.

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية

يدور احداث "الوصفة السحرية" في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

آخر أعمال لقاء سويدان

وكان آخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل تل الدهب مع الفنان محمد رياض، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024، من إخراج عادل الأعصر وتأليف طارق بركات، وايضا مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، وعرض في شهر فبراير الماضي وشارك فيه الفنان نضال الشافعي، رازان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، منذر رياحنة، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، ياسمين جمال، فراس سعيد، مريم الجزائرية وآخرون ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.