"الغالي ابن الغالي".. تركي آل الشيخ يرد على هجوم علاء مبارك بشأن فيلم "النونو"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد الجدال الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد إعلان تفاصيل فيلم النونو، والذي كان سيخوض بطولته الفنان أحمد حلمي وتعرض لهجوم حادًا من قبل الجمهور لكونه يجسد فى الفيلم شخصية “نصاب مصري”، وهو ما اعتبره البعض اهانة للمصريين، وتعمد الإساءة لهم.

انتقد علاء مبارك، العمل ورد المستشار تركي آل الشيخ على تصريحاته بشأن فيلم “النونو” مؤكدًا أنه صرف النظر عن إنتاج هذا العمل، نظرًا للانتقادات الكثيرة والانتقاضة التي تعرض لها من قِبل الشعب المصري.

وعلق تركي آل الشيخ على تصريحات علاء مبارك، عبر تدوينة له بـ موقع X، قائلًا: “حبيبنا الغالي ابن الغالي.. الفيلم ظلم لم يكن فيه إساءة، ولم تعلن القصة كاملة، والتي يشترك فيها سعوديون في النصب أيضا، وفي آخر الفيلم يحدث تحول مهم قبل عملية النصب، وتتغير توجهات الأبطال ويعودوا للحق”.

وتابع تركي آل الشيخ: “كان هناك عدة عمليات في مجالات مختلفة ليست مقتصرة على الحج، النصاب في كل الجنسيات وفي كل العالم، لا نستعجل الحكم قبل المشاهدة، عمومًا أنا صرفت النظر عنه لما شفت من يصطاد في المياه العكره في الموضوع، ولولا تقديرنا للفنان المصري والعربي لما قمنا بالإنتاج السينمائي والمسرحي والغنائي، ولا أحب أن يظلم أحد الفنان العزيز أحمد حلمي لأن العمل لم يشاهد ليحكم عليه.. وأشكرك على كلماتك اللطيفة عني.. حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر الشقيقة”.