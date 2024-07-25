نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنان تتمني لقاء سويدان الزواج منه.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة لقاء سويدان خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن أمنيتها في الزواج من رجل يشبه الفنان أحمد عز، ويكون خلوقًا ومتدينًا.

لقاء سويدان تتمنى الزواج من رجل يشبه أحمد عز

قالت لقاء: ممكن أتجوز حد أصغر مني، ولكن في سن معين، أقصى شئ 10 سنين، ومواصفاته يكون حنين ومتفاهم، ويغير عليا ميغيرش مني، وبيحب السفر، ودمه خفيف، ويكون شبه أحمد عز.. أنا بقول سني دايما، عندي 50 سنة، واللي يخاف من سني أنا مش عايزة أرتبط بيه، وأنا علطول بقول سني من زمان، ومينفعش أنكر في النص.

تفاصيل الوعكة الصحية لـ لقاء سويدان

سبق، كشفت الفنانة لقاء سويدان، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وخضعت على إثرها لعملية جراحية استمرت لمدة 5 ساعات، وقالت:«تعودت على مواجهة متاعب صحية دايمًا في نفس الوقت كل سنة، وده الموعد السنوي للعملية، من 4 سنين تقريبا كل ما ييجي شهر يونيو لازم أعمل عملية، بتحصل حاجة وأفتكرها بسيطة وأدخل المستشفى اتفاجئ إنه ا عملية كبيرة، السنة اللي فاتت عملت جراحة وشيلت أورام ليفية، وحاسه بآلام من أكثر من 7 شهور مش عارفة سببها، اتنقلت بعربية إسعاف، وكالعادة التشخيص كان حاجة بسيطة، وفي المستشفى اكتشفوا إن عندي فتق جراحي والأمعاء طالعة برا، والعملية استغرقت 5 ساعات».

أعمال لقاء سويدان الفترة الحالية

ومن ناحية اخري، يعرض للقاء سويدان حاليًا مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة dmc ومنصة watch it، تجسد شخصية سيدة متحررة عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهي أم لطفلة وشقيقة الفنان إسلام جمال، تدور أحداث العمل في مجمع سكني يضم معظم الشخصيات الرئيسية، وتحدث مواقف عديدة بينهم في إطار اجتماعي.

اخر أعمال لقاء سويدان

وكان اخر أعمال لقاء سويدان هو مسلسل تل الدهب مع الفنان محمد رياض، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024، من إخراج عادل الأعصر وتأليف طارق بركات، وايضا مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، وعرض في شهر فبراير الماضي وشارك فيه الفنان نضال الشافعي، رازان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، منذر رياحنة، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، ياسمين جمال، فراس سعيد، مريم الجزائرية وآخرون ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.