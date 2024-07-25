لأول مرة.. حورية فرغلي وميدو فايد يكشفان حقيقة ارتباطهما

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "نجمك مع يارا" والذي تقدمه الإعلامية "يارا أحمد" عبر قناة هي، وكشفت حورية فرغلي أثناء اللقاء عن علاقتها بالفنان ميدو فايد.

تعليق حورية فرغلي وميدو فايد على ارتباطهما

وفاجئت يارا أحمد الفنانة حورية فرغلي باستضافتها للفنان ميدو فايد في الاستديو، وكشفا عن حقيقة ارتباطهما وزواجهما قريبًا.

وقال ميدو فايد: "ده كلام عادي، وده عشان إحنا قريبين من بعض ونعرف بعض بقالنا سنين من الجزء الأول في حكايات بنات، وبعد كده أنا اشتغلت في المعهد لإني خريج أكاديمية الفنون قسم تمثيل وإخراج، فقربنا من بعض تاني والشغل".

وأوضحت حورية فرغلي بداية عملها مع ميدو فايد، وقالت: "أول مرة نشتغل مع بعض السنادي في المسلسل سيما ماجي وفيلم المدرسة، وفي حكايات بنات كان بيصور مع صبا مبارك مش معايا".

وكشف ميدو فايد عن دوره في فيلم المدرسة، وقال: "كل اللي بيشوفني بكون بلوكات مختلفة ممكن الناس متبقاش مركزة معايا أوي، مرة حالق شعري مرة تخين أو خاسس شوية، حكايات بنات غير الاختيار غير كلبش 2 غير سبع أرواح غير حارة اليهود".

وأضاف: "المرادي أنا مختلف لوك مختلف شكل مختلف، مع نجمة قد الدنيا مهما أتكلم عنها مش هوفيها حقها على المستوى الإنساني والمستوى الفني".

ووجهت رسالة لميدو فايدة مشيدة بموهبته، قائلة: ميدو فنان تقيل جدًا، وكل الأدوار اللي عملها وكان ممكن يعمل أكتر من كده، بس هو مبيعملش أي حاجة دايمًا بيختار الأدوار الصعبة واللي مالهاش علاقة بيه خالص وأدوار مختلفة عن بعض".

مسلسل سيما ماجي

جدير بالذكر إنه تنتظر حورية فرغلي عرض مسلسل سيما ماجي، وتدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

مواعيد برنامج نجمك مع يارا

يذكر إنه يعرض برنامج نجمك مع يارا كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على شاشة قناة هي.