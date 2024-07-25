آمال ماهر وعمر خيرت في حفل "ليلة الأحلام" غدًا على MBC مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تنقل شاشة MBC مصر، غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة حفل "ليلة الأحلام" الذي يجمع النجمة آمال ماهر، والموسيقار الكبير عمر خيرت ضمن حفلات ليالي جدة، حيث تُقدم النجمة آمال ماهر والموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية والموسيقية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يُعرض حفل "ليلة الأحلام" على " MBCمصر" الجمعة 26 يوليو 2024 الساعة 10:00 مساءً.

حفل آمال ماهر في الطائف

وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة لجمهورها بعد حفل الطائف بالمملكة العربية السعودية.ونشرت آمال، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتبسطت جدا معاكوا وكانت ليلة ولا أروع.. شكرا جمهور الطائف الجميل".

يأتي حفل آمال ماهر بالطائف من فاعليات مهرجان جولة المملكة المقام في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة".

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وقدمت "آمال" عددا من أغانيها، منها "أتقي ربنا فيا، من السنة للسنة" وغيرها. كما قدمت مجموعة متنوعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ونجاة الصغيرة.على جانب آخر، من المقرر أن تشارك آمال ماهر أيضا في فعاليات الدورة 50 لمهرجان قرطاج، إذ تقوم بإحياء الحفل المقام يوم 10 أغسطس بالمسرح الآثري.وتقدم المطربة آمال ماهر، حفلها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيظي، ومن أبرز الأغاني التي من المقرر أن تقدمها "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، وصاحبة عمري"، و" الحكاية"، و"أنا كويسة"، وغيرها.

آخر أعمال آمال ماهر

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.



آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.