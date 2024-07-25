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«دوت الخليج» تهنئء الإعلامية مي سكرية بعقد قرانها وزفافها (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -  

احتفلت الإعلامية مي سكرية، بزفافها على رئيس قسم التسويق بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إياد مصطفى، في حفل بهيج جمع الأهل والأصدقاء بأحد فنادق مصر الجديدة. وشهد الحفل حضور عدد من أصدقاء العروسين المقربين، مما أضفى على المناسبة جوًا من الدفء والفرح.

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تميزت إطلالة العروس بفستان رائع من تصميم المصمم الشهير هاني البحيري، الذي أضفى عليه لمسات فنية جمعت بين الأناقة والرقي، كما زينت العروس بمكياج ناعم من إبداع الماكيرة شيماء كامل، الذي أضفى على ملامحها جمالًا طبيعيًا وبسيطًا.

ويقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، وكريم هاشم، رئيس قسم التصوير، التهاني القلبية للعروسين، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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