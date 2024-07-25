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يسرا محنوش في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي.. طبقات عالية ودرسا في الأداء والمهنية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة شهدت فيها صفاقس حدثًا فنيًا استثنائيًا، قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش حفلًا افتتاحيًا ساحرًا لمهرجان صفاقس الدولي، حفلًا أثبت من جديد موهبتها الفنية العالية وقدرتها على إبهار الجمهور.
 

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التحديات التقنية

 

رغم التحديات التقنية التي واجهت الحفل، إلا أن يسرا تمكنت من تجاوزها بأداء مبهر، قدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي نالت إعجاب الحضور، مما يؤكد أن صوتها العذب وحضورها القوي على المسرح قادران على سحر الجمهور حتى في أصعب الظروف.
 

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درس في الإصرار والمهنية
 

أثبتت يسرا محنوش من خلال هذا الحفل أنها فنانة محترفة تمتلك إصرارًا وعزيمة لا تُقهر، فبالرغم من المشاكل التقنية التي قد تكون أربكت أي فنان آخر، إلا أنها استطاعت أن تحول هذا التحدي إلى فرصة لإظهار قوة شخصيتها الفنية وإبداعها.
 

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نجاح يستحق التقدير
 

نجاح حفل يسرا محنوش في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي هو نجاح يستحق التقدير، فهو يؤكد أن الفن الحقيقي قادر على التغلب على أي عائق، وأن الفنان الموهوب يستطيع أن يصل إلى قلوب جمهوره مهما كانت الظروف.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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