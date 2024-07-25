عمرو الفقي: تعاون "المتحدة" مع "الشباب والرياضة" ممتد والوزارة جزء أصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إن تعاون الشركة مع وزارة الشباب والرياضة ممتد، من خلال: «كابيتانو مصر»،«الدوم»، بالإضافة إلى التعاون في العلمين في عدة فعاليات، لافتًا إلى أن مدينة العلمين ليست للحفلات فقط بل مليئة بالرياضات.

تصريحات عمرو الفقي

وأضاف الفقي، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان العلمين بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن العلمين بها رياضات متنوعة من كرة القدم والسلة ورياضة السيارات والباراموتور، فوزارة الشباب والرياضة جزء أصيل من مهرجان العلمين.

ووجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية التحية للبعثة البارا أوليمبية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.