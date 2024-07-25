كريم فهمي يكشف الستار عن حياته قبل التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم فهمي خلال بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على يوتيوب، عن كواليس في حياته قبل التمثيل.

حياة كريم فهمي قبل التمثيل

وقال كريم: اشتغلت شغلانات كتيرة وقت دراستي في الجامعة، وكنت محتاج أعمل فلوس وأصرف على نفسي، واشتغلت مساعد لمدرس إنجليزي وفي شركة طباعة وفي مستوصفات في الأرياف، ولما كنت مساعد مدرس إنجليزي كنت باخد 400 جنيه في الشهر.

أحدث أعمال كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي لمسرحية تجمعه بـ ياسمين عبدالعزيز، ومن المقرر عرضها في السعودية، ويشارك بها محمد عبدالرحمن وإيمان السيد وبدرية طلبة، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيلها، كما يحضر لمسلسله الجديد 220 يوم، الذي غادر السباق الرمضاني الأخير 2024، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، وحنان سليمان، ومن تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

كريم فهمي عن محاولات إبادة أطفال غزة

سبق، تضامن الفنان كريم فهمي مع القضية الفلسطينيه، لذلك حرص علي مساندتهم عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرا إلى أن الكيان المحتل يقتل الأطفال، وشارك فهمي صورة لطفل فلسطيني يقف أمام عسكري إسرائيلي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: «مهما عملتوا مش هيخلصوا».

اخر أعمال كريم فهمي

وكان اخر أعمال كريم فهمي هو فيلم «عصابة الماكس» كضيف شرف، وهو من بطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، وتم عرضه ضمن موس اغلام عيد الضحى 2024 وحقق إيرادات عالية بدزر العرض السينمائي، فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو الجاري، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وايضا مسلسل حدث بالفعل في حكاية قرض شخصي بالتعاون مع الفنانة ندا موسي، وعرض عبر شبكة قنوات CBC مؤخرا، وشارك في بطولة حكاية قرض شخصي مجموعة من النجوم: كريم فهمي، ندا موسي، محمود عبد المغني، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي، مسلسل «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبد العزيز عام 2020، ولكنه ظهر كضيف شرف في عدة أعمال منها مسلسل «الكتيبة 101» ومسلسل «سره الباتع».