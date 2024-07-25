أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى وفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد الفيشاوي على إحياء ذكرى وفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أحمد الفيشاوي صورة جمعته بوالده، وعلق عليها قائلا: "زي انهردا الوالد الحبيب انتقل إلى رحمة الله.. النجم الكبير الأستاذ فاروق الفيشاوي.. الحقيقة معنديش القدرة أكتب كلام كتير أو أعرف أقول كلام زي اللي قالو صديقي فريد نصار.. اتمنى فقط لن تدعو له في ذكرى وفاته".

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

ويذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، هو فيلم "بنقدر ظروفك"، التي تدور قصته في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك"

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.