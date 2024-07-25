نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشادة مع صحفية في مؤتمر أمس.. ياسر صادق يصدم الجميع ويعلن اعتذاره عن إدارة المهرجان القومي للمسرح (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان القدير ياسر صادق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إعتذاره عن إدارة مهرجان القومي المسرح المصري للدورة 17.

ياسر صادق

قائلًا " الصديق والأخ العزيز الغالي النجم الكبير محمد رياض واللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري وجميع اللجان في مختلف المسابقات والورش الفنية وكل الإخوة العاملين بالمهرجان وجميع الزملاء الأعزاء المسرحيين

أتقدم لكم جميعًا بالإعتذار عن إدارة المهرجان وذلك نظرًا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على مواصلة العمل بنفس الجهد والروح اللذان كنت أعمل بهما."

اعتذار ياسر صادق

و جاء هذا القرار بعد مشادة حدثت ليلة أمس خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان القومي للمسرح للدورة ١٧ والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وجاءت المشادة عندما طلبت إحدي الصحفيات رئيس المهرجان ومدير المهرجان تكريم أمين بكير حيث انفعلت على رئيس المهرجان وأعضاء المهرجان من بينهم مدير المهرجان ياسر صادق ووجهت الإتهام إليهم "بالشلالية"