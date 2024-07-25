ناقد فني: مهرجان "العالم علمين" يشهد توليفة فنية متنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الناقد الفني علي الكشوطي، إنّ مهرجان العلمين يشهد توليفة فنية متنوعة، وهو ما يلمسه جميع المتابعين، مؤكدًا، أن قناة إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة والأجواء والرائعة هناك، ما يجعل الجمهور متشوقا لمتابعة الفعاليات عن كثب.

وأضاف "الكشوطي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "فعاليات المهرجان تشهد تنوعا كبيرا بوجود 6 مهرجانات تحت مظلته، أما على الصعيد الفني، فإنه جرى تنظيم حفلات لمحمد منير وكاظم الساهر وماجدة الرومي، مرورا بالفعاليات الكبيرة التي يشهدها مسرح u arena".

وتابع الناقد الفني: "بالنسبة إلى حفل فرقة المصريين، فإن الفرقة عظيمة ومتطورة وجريئة، ومن يتابع مسيرتها، فإنه سيجد أنه رغم الصعوبات والتوقفات، كانت لديها القدرة على إعادة نفسها من جديد وتطوير نفسها بشكل كبير".

وأكد: "الجديد في حفل مهرجان العلمين من خلال فرقة المصريين، أنّ الموسيقار هاني شنودة شكل فريقا بأعضاء جدد لديهم روح مختلفة ورؤية مختلفة للمزيكا، وبالتالي، فإن الفرقة تشهد حالة من المزج بين الشباب وخبرات الفرقة، وستكون هذه التوليفة جديدة ومميزة".

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.