نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول ظهور له بعد أزمته الصحية.. محمد فؤاد بنظارة سوداء في حفل ديسكو 90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الآن الفنان محمد فؤاد حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن حفل ديسكو 90، وأشعل محمد فؤاد الحفل منذ صعوده على المسرح، في أول ظهور فني له بعد إصابته بالعصب السابع.

وظهر محمد فؤاد مرتديًا نظارة سوداء، على المسرح حرصًا منه على إخفاء معالم إصابته بالعصب السابع، وصعد محمد فؤاد على المسرح وظهر بنظارة سوداء، وذلك بعد إصابته مؤخرا بالعصب السابع وبدأ حفله بأغنية “ولا يا بتاع الفل” وسط تفاعل كبير من الحضور.

تصريحات محمد فؤاد

وفي أول ظهور فني لمحمد فؤاد بعد إصابته بالعصب السابع، قال في تصريحات تلفزيونية لبنانية على هامش الاستعدادات لـ حفل ديسكو 90: لبنان بلد الفرحة والبهجة والابتسامة، وإحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني، وأنتم شعب جميل وعظيم.

تفاصيل حفل ديسكو 90

​​​​​



وافتتح الفنان حسام حسني أولى فقرات حفل ديسكو 90 في لبنان، وسط حضور جماهيري كبير، وبدأ بأغنية كل البنات بتحبك، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ويشارك في حفل ديسكو 90 عدد من الفنانين لإحياء حفل جماهيري بجانب محمد فؤلد والفنان حسام حسني، الفنان حميد الشاعري، والفنان هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق، وتم وصف هذا الحفل بأنه نوستالجيا لموسيقى جيل التسعينيات.

إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع



وكان الفنان محمد فؤاد، طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بالعصب السابع خلال الفترة الماضية، عقب احتفاله بحفل زفاف نجله، حيث قال خلال تقديمه واجب العزاء في الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، بمسجد عمر مكرم: أنا كويس طول ما أنتم كويسين.

أعمال محمد فؤاد

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد، أغنية معاك من أول يوم والتي طرحها عبر يوتيوب منذ 8 أشهر، وحققت مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية طرحت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ويقول أول مقطع بالأغنية: من أول يوم جيت الدنيا وأنا عيني عليك ثانية بثانية.. أنا جنبك دايمًا أنا سندك، هافضل سندك ضهر بيحميك، ولما كبرت شوية شوية أنا كنت بشيلك في عينيا، ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني، أو تندهلي وأنا مستنيك.