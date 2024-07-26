نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا.. حقائق صادمة عن فيلم إمبراطورية ميم ورقم خيالي لـ أحمد مظهر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يجمعنا شاشة واحد، وعمل سينمائي مميز مر عليه سنوات وتغيرت الأحوال، ولكن مازال متواجد في ذاكرتنا، ونود المعرفة عنه بشكل أكثر، فحكاية جديدة يطرحها دوت الخليج الفني عن أجور أبطال فيلم إمبراطورية ميم لسيدة الشاشة فاتن حمامة.

حصل إحسان عبدالقدوس على أجر 1500 جنيه، ومحللة السيناريو كوثر هيكل 150 جنيهًا، ونهاد بهجت 600 جنيه.

بينما كان أجر محمد عبدالبديع العربي 10 جنيهات فقط لا غير، لكنه انسحب فجأة لاشتراكه بالبطولة المطلقة بفيلم حمام الملاطيلي مع المخرج الكبير صلاح أبوسيف، وإنقاذًا للموقف ذهب دور مصطفى أخيرًا للمهندس سيف أبو النجا، كوجه جديد واكتشاف للمُخرج حسين كمال، وتسبب ذلك الرفض في قطيعة بين وجدي العربي وفاتن حمامة للأبد.

وكانت سيدة السيدة الشاشة العربية فاتن حمامة هي الأعلى أجرًا، حيث بلغ أجرها ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وتسعين جنيهًا لا غير.

قصة فيلم إمبراطورية ميم



تدور أحداث فيلم إمبراطورية ميم عام 1972، حول منى حمدى التي تنتمي لأسرة ثرية، وتتزوج من محمد في محاولة لتكوين عائلة كبيرة مكونة من عشرين ابنًا، يحملون جميعهم اسم يبدأ بحرف الـ “م”، ليُشكلوا ما يعرف بإمبراطورية ميم. تتوفى والدة الأبناء الستة على السادس منهم مما يترك منى مسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم.

الفيلم يعكس بشكل درامي علاقات الأسرة وصراع الأجيال، حيث تظهر تناقضات بين العقل والعاطفة وبين الثقافات المختلفة. يُظهر الفيلم مجموعة مشكلات وصعوبات تواجه شخصياته، وكيفية تعاملهم معها والتأقلم مع التغيرات التي تحدث في حياتهم.