نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح: اشتغلت ميكانيكي ومحامي تحت التدريب واطردت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح عن وظيفته ف

قبل دخوله لـ عالم التمثيل، وذلك خلال لقائة مع رؤيا.

وقال محمد ممدوح: "اشتغلت حاجات كتير منها نقاش ودفاف ومحامي 3 أسابيع تحت التدريب واطردت، واشتغلت في مطعم".

أخر أعمال محمد ممدوح

ويذكر ان يعرض للفنان محمد ممدوح فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "إكس مراتي" والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها

ويشارك في فيلم إكس مراتي بجانب هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل: علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، خالد كمال، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.