فاتن سعيد لـ "دوت الخليج الفني": سأشارك في "العتاولة 2 ".. وأتمنى العمل مع هؤلاء ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أول أمس العرض الخاص لفيلم" إكس مراتي " بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور أبطاله النجم هشام ماجد، أمينه خليل، محمد ممدوح.



كشفت الفنانة الشابة فاتن سعيد سبب تحمسها لمشاهدة الفيلم في تصريح خاص لـ دوت الخليج على هامش العرض الخاص قائلة:' حمسني أكتر من حاجة المخرج معتز التوني لأني بحب أشوف كل أعماله وهشام ماجد وتايسون وأمينة خليل.



تحدثت فاتن سعيد عن مشاركتها خلال العام الماضي في مسلسل " العتاولة" قائلة:' هشارك في الجزء التاني من العمل لكن حتى الآن معرفش الدور هيروح فين، حياتي اتغيرت بعد المسلسل ده وبقيت حاسة بالمسئولية، لأنه ضافلي كتير وكان أصعب من مسلسل " رسالة الأمام".



كما كشفت عن أمنياتها في العمل بالسينما وتحديدا في نوعية الكوميديا، والعمل مع عدد من النجوم الكبار على رأسهم كريم عبد العزيز، عصام عمر، أحمد عز، بالإضافة إلى عدد من المخرجين الكبار منهم مروان حامد، كاملة أبو ذكرى، محمد شاكر خضير.

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.