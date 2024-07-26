نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري في إطلالة صيفية على البحر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نشر الفنان طارق صبري صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أثارت إعجاب متابعيه وجمهوره.

وظهر طارق صبري في الصورة وهو يرتدي قميص أبيض بقصة عادية على شاطئ البحر،و نظارة شمسية مما أضفى لمسة من الجاذبية والأناقة على إطلالته الصيفية.

علق طارق على الصورة بكلمات بسيطة قائلا "ممتن للأشياء الصغيرة والأشياء الكبيرة وكل شئ بينهما".

مما دفع محبيه إلى التعليق بكلمات الإعجاب والإشادة بإطلالته المميزة.

ويُعد طارق صبري من نجوم الفن في مصر، وقد شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية، مما جعله من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية.

وعكست الصورة الجديدة للفنان طارق صبري حالة الاسترخاء والاستمتاع بأجواء الصيف، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال طارق صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال طارق صبري مسلسل "حدوتة منسية"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



و حكاية "ما تيجى نشوف" فكانت الحكاية الثانية عن كتاب "55 مشكلة حب"، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى