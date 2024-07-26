نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان العلمين يطرح البرومو الرسمي لـ مهرجان نبتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روحت الصفحة الرسمية لمهرجان نبتة والذي من المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، للبرومو دعائي للمهرجان على شكل شخصية كرتونية تدعى "كيكو".

وكتبت الصفحة الرسمية لمهرجان نبتة على الفيديو عبر موقع "فيسبوك"، معلقة: "كيكو وصل وجايب معاه لعب وactivities ومغامرات كتيرة في أكبر مهرجان للأطفال في العلمين الجديدة تعالوا وقابلوا، كيكو في مهرجان نبتة للأطفال".

فعاليات مهرجان نبتة

ومن المقرر إقامة العديد من الورش والفعاليات التي سوف يتم تقديمها خلال مهرجان نبتة ومنها ورشة عالم الستوب موشن مع المخرج حازم جودة، وذلك يوم 17 أغسطس والأسعار تبدأ من 100 جنيه على موقع تذكرتي.

كما سينطلق يوم الرائد الصغير والذي يضم الرسم والتلوين وأحلام وأفكار ومواهب نبتة، وذلك في عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس وفتحت شركة تذكرتي باب الحجز وتبدأ التذاكر من 100 جنيه، كما سيقدم ورشة وقت الحكاية والتي يقدمها عبد الرحمن جاويش وسوسن بدر وأحمد أمين وحاتم صلاح، وذلك في عالم نبتة بمدينة العلمين الجديدة، وفتحت شركة تذكرتي باب الحجز، وتبدأ التذكرة من 100 جنيه مصري، وذلك بجانب مسرحية مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم بعمل مسرحي وذلك بسبب عشق الأطفال لها لما قدمته من العديد من الأعمال التي تخص الطفل.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.