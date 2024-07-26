أبرزهم هاني شنودة.. فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية عددًا من الفعاليات والحفلات الغنائية والترفيهية لأكبر نجوم الفن والطرب من مصر والوطن العربي على مسارح المهرجان المختلفة التي تتواجد بمدينة العلمين الجديدة.

فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة

ويشهد الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية الضخمة ومنها:

حفل تامر حسني

حفل تامر حسني بمسرح "يو أرينا"، والذي يقام مساء اليوم على خشبة مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، ومن المقرر أن يقدن تامر حسني لجمهوره باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة" بجانب أغنية الجديدة "جامدين جامدين".

وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل وانقسمت إلى 4 فئات: الأولى بـ 80 ألف جنيه وتشمل طاولة تتسع لـ 10 أفراد، والثانية بـ 50 ألف جنيه، وتشمل طاولة تضم 6 أفراد، أما الفئة الثالثة فبمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بـ 700 جنيه.

حفل فرقة المصريين لايف باند للموسيقار هاني شنودة بالمسرح الروماني

ومن المقرر أن يقام مساء غد السبت على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة حفل غنائي لفرقة "المصريين لايف باند" بقيادة المايسترو هاني شنودة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وطرح موقع تذكرتي تذاكر حفل فرقة المصريين للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتي انقسمت إلى فئتين؛ الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري، والثانية بمبلغ 300 جنيه مصري، كما حددت إدارة المهرجان عددا من الشروط والتعليمات لحضور الجمهور الحفل، وهي: "الجلوس بأسبقية الحضور"، و"لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر"، و"غير مسموح بدخول الأطعمة والمشروبات داخل مسرح الحفل".

وتقدم فرقة المصريين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، منها "هزني من جوة"، و"أوقات كتير أشوف ملامحك"، و"لما كان البحر أزرق"، و"ماشية السنيورة" و"بنات كتير"، و"غنوا للحياة"، و"ماتحسبوش يا بنات"، و"الشوارع حواديت"، وغيرها من الأغنيات.

"حفل خليجي" لليمني فؤاد عبد الواحد والعراقية أصيل هميم والمطرب موسى

كما سوف يقام ليلة غنائية تحت شعار "حفل خليجي"، وذلك على خشبة مسرح "ميوزيكال شو" داخل "نورث سكوير مول"، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يشارك في الحفل المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد والمطربة العراقية أصيل هميم بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه كما يشارك في الحفل المطرب المصري موسى.

وتستهد ليلة "حفل خليجي" الجمهور المصري والعربي وطرح موقع تذكرتي 8 فئات، حيث يسع مسرح الحفل المكيف الهواء لحضور 1200 شخص.

وجاءت أسعار تذاكر الفئة الأولى بمبلغ 200 ألف جنيه مقابل طاولة تضم 10 أفراد، والفئة الثانية جاءت بمبلغ 125 ألف جنيه مقابل طاولة تضم 5 أفراد، وتتضمن الفئات الثلاث الأولى حفل عشاء عقب انتهاء الحفل داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة العلمين الجديدة.

والفئة الثالثة جاءت بمبلغ 22 ألف جنيه للفرد الواحد، والفئة الرابعة بملبغ 17500 جنيه، أما الفئة الخامسة جاءت بمبلغ 12500 جنيه، والفئة السادسة بمبلغ 10 آلاف جنيه، والفئة السابعة بمبلغ 7500 جنيه، أما الفئة الثامنة والأخيرة فبمبلغ 5000 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يتم فتح أبواب مسرح "ميوزيكال شو" لدخول الجمهور للحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن تبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويستمر الحفل حتى الساعة الثالثة فجر اليوم التالي.

كما طرح موقع تذكرتي عدد من الشروط للجمهور لحضور "حفل خليجي" وهي: لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر المبيعة، وغير مسموح بدخول الأطعمة والمشروبات إلى مسرح الحفل.