أحمد سعد الدين: مهرجان العلمين 2024 غير الصورة الذهنية عن المدينة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الناقد الفني أحمد سعد الدين، علي حالة التطور الفني التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، خلال البث المباشر لفضائية "إكسترا نيوز" من العلمين، إن النسخة الثانية من مهرجان العالم علمين متطورة، موضحًا أن المهرجان غير الصورة الذهنية عن مدينة العلمين.

وأضاف الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن تطورا كبيرا في فعاليات المهرجان، من إرضاء كل الأذواق الفنية والموسيقية والشعبية، موضحًا أن النسخة الأولي كانت جيدة، ولكن النسخة الثانية بها تطور كبير بداية من حفل الكينج محمد منير.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.