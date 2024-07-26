نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. معتز التوني: فيلم "إكس مراتي" فكرتي.. وأمينة وتايسون تركيبة حلوة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج معتز التوني كواليس فيلم " إكس مراتي" قائلا:' الفكرة بدأت من عندي وجبت أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وكتبنا الورق وبعدين جبت هشام ماجد وقعدنا اشتغلنا تاني على الورق لحد ما طلع بالشكل ده.



وتحدث ‘التوني’، خلال العرض الخاص للفيلم عن الكيميا العالية بين أمينة خليل وتايسون في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني قائلا:' أمينة خليل اشتغلت في حاجات لايت وممدوح عمل فيلم بنك الحظ قبل كده كوميدي، هما تركيبة إحنا اشتغلنا عليها ويارب الفيلم يعجب الناس كلها.



حقق فيلم "إكس مراتي" للفنان هشام ماجد وأمينة خليل نجاحًا كبيرًا فور عرضه، حيث حقق إيرادات بلغت 3 مليون و501 ألف و183 جنيه، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.