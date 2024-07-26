أبرزهم منى الشاذلي.. إعلاميون تألقوا في مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق عدد من كبار الإعلاميين بالمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، حيث شارك عدد منهم بتصوير حلقات تليفزيونية، وذلك على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة بشكل حي وسط جمهور المهرجان.

حفل مدحت صالح ببرنامج “معكم”

وشهد افتتاح المهرجان في الأسبوع الأول تصوير حلقة خاصة للفنان مدحت صالح حل فيها ضيفًا على برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والذي يذاع عبر قناة ON الفضائية.

وتم تصوير الحلقة يوم 12 يوليو الماضي على المسرح الروماني بالمدينة التراثية والتي شهدت حضورًا جماهيريًا من محبي مدحت صالح وأقيم الحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر بمشاركة الفرقة الموسيقية والمايسترو عمرو سليم للعزف على البيانو.

واستهل مدحت صالح الحفل بأغنية زي ما هي حبها، وتبعها بأغنية يا تكون قد الحياة، وهي التي قدمها مرتين بناء على طلب الجمهور، وتلاها بأغنية إن شاء الله ما أعدمك، وأغنية 3 سلامات، و"المليونيرات"، ولحظة تاريخية، وماشي في ضلها، واختتم الحلقة الأولى من البرنامج بأغنية "حبيبي يا عاشق".

“طبلة الست” و"منيب وفؤاد باند" ببرنامج "4 شارع شريف"

كما حل فرقتي "طبلة الست" و"فؤاد ومنيب باند" ضيوفًا على برنامج 4 شارع شريف للإعلامي شريف مدكور والمذاع عبر قناة الحياة الفضائية، وذلك على خشبة المسرح الروماني، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين.

وأشعلت فرقة "طبلة الست" أجواء الحفل وسط رقص الجمهور على إيقاع الطبلة وقدمت الفرقة وصلة موسيقية وغنائية من الفلكلور المصري.

فيما قدم فريق فؤاد ومنيب باند عددًا من المعزوفات الموسيقية التي تنتمي إلى الألحان المصرية المعاصرة وتمزج الطابع الشرقي بالأسلوب الغربي.

ديانا حداد في برنامج "4 شارع شريف" 10 أغسطس

كما من المقرر أن يستضيف الإعلامي شريف مدكور المطربة ديانا حداد في حلقة خاصة، التي ستقدم باقة متنوعة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، وتقام الحلقة يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، وتستمر لمدة ساعتين من العاشرة مساءً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني وحددت أسعار التذاكر بفئتين كالآتي:

الفئة الأولى: 800 جنيه vip free seating

الفئة الثانية: free seating 300 جنيه.