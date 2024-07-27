نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاحية حفل تامر حسني..طائرات استعراضية تحلق في سماء العلمين بعرض مذهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي ضخم الليلية على هامش مهرجان العلمين لدورته الثانية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وسط تفاعلهم معه على الأغاني والعروض الاستعراضية.

مفاجأة تامر حسني بحفل العلمين



وتبين أن المفاجأة التي توعد بها تامر حسني للجمهور هى فكرة افتتاح الحفل وظهوره، وقدمت الفرق عرض مذهل بالطائرات الأستعراضية التي ملئت سماء العلمين فوق المسرح قبل صعود تامر حسني، وكتب على الطائرات بنحبك يا تامر وسط تصفيق جميع الحضور من الجماهير، وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "كل يوم أحبه تاني " استجابة لمطلب الجمهور، كما قدم فيديو كليب لأعماله من بداية مشوار حياته شهدت آدم وعمر وسلمى وكابتن هيما، والفلوس، وتاج وغيرها.



تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد كبير من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي